Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $275

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. до $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рейтинг "- покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Отчет эмитента за I квартал 2027 финансового года подкрепляет роль компании как платформы, лежащей в основе глобального строительства инфраструктуры ИИ, отмечают эксперты. Превышение ожиданий было широким по охвату - затронуло выручку, рентабельность, возврат капитала и прогноз, однако более важный сигнал носит качественный характер: глубина и устойчивость конкурентной позиции NVIDIA продолжают расширяться, а не сужаться по мере роста рынка.

Расширение программы возврата капитала акционерам сигнализирует об уверенности менеджмента в устойчивости роста, обращают внимание в инвесткомпании.

"Сдержанная реакция рынка после отчета на фоне перспектив, которые, по нашему мнению, остаются недооцененными, отражает растущие опасения относительно конкурентной динамики и устойчивости роста - опасения, которые мы считаем необоснованными с учетом широты драйверов спроса и глубины стратегического позиционирования NVIDIA, - пишут аналитики в обзоре. - Подтверждаем рейтинг "покупать" и повышаем целевую цену до $275 на основе мультипликатора 22x P/E 2027г Потенциал роста составляет 23%".

NVIDIA Corp. - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров (GPU) и систем на чипе (SoC), а также программного обеспечения.

