S&P 500 может вырасти до 7600п в ближайшие два-три месяца - инвестбанк "Синара"

Индекс S&P 500 может подняться к уровню 7600 пунктов на горизонте ближайших двух-трех месяцев, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Практически все компании, чьи акции входят в индекс S&P 500, представили отчетность за 1К26, и средневзвешенный темп роста их прибыли составил 28,4%. Собранный FactSet консенсус-прогноз на весь 2026 год - увеличение прибыли этих компаний на 22,1%, - указывают эксперты в комментарии. - На наш взгляд, эти ожидания вполне реалистичны. Такие сильные темпы, полагаем, более чем оправдывают высокую оценку индекса S&P 500 по мультипликатору P/E на следующие двенадцать месяцев в районе 21,1, и мы ожидаем рост индикатора до уровня 7600 пунктов в ближайшие два-три месяца".

