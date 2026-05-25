Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Интер РАО

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Интер РАО" с прогнозной ценой 5,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 60% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян.

Финансовые результаты компании за 1К26 в целом соответствуют нашим ожиданиям, - отмечает эксперт. - Опубликованные данные подтверждают наши прогнозы на 2026 год: рост EBITDA на 7%, незначительное (-1,5% г/г) снижение чистой прибыли до 132 млрд руб. Мы не видим краткосрочных триггеров для быстрой переоценки, несмотря на дешевые мультипликаторы".

Аналитики банка ожидают существенный рост чистой прибыли в 2029 году и считают, что инвесторы с позицией в акциях "Интер РАО", в отличие от прочих эмитентов, в ожидании роста показателей смогут получать ежегодную дивидендную доходность в размере 9-10%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.