Акции Хэдхантера все еще остаются привлекательными для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции МКПАО "Хэдхантер" все еще остаются привлекательными для покупок, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции".

14 мая 2026 года совет директоров "Хэдхантера" одобрил программу обратного выкупа акций. Объем программы - до 15 млрд рублей, срок - 12 месяцев, что означает выкуп 26% от объема акций в свободном обращении на момент выхода новости, напоминают эксперты.

"Интересно, что 12 мая бумага показала дивидендный гэп после прохождения отсечки на выплату дивидендов в 233 руб. (доходность 8%), но не прошло и двух недель, как гэп полностью закрылся из-за выхода новости про выкуп, - подчеркивают стратеги. - Несмотря на закрытие гэпа, акции "Хэдхантера" все еще остаются привлекательными, даже если забыть про выкуп акций. Во-первых, мы ожидаем, что по итогам 1П2026 года размер дивиденда будет сопоставимым с майским. Во-вторых, компания продолжает демонстрировать рост и высокую рентабельность".

Хотя у компании замедлился рост выручки до 4% в 2025 году (против 35% роста в 2024), "Хэдхантер", по оценке аналитиков, сохраняет высокую рентабельность (55% по скорр. EBITDA в 2025). В 2026 году менеджмент ожидает сохранение рентабельности по скорр. EBITDA более 50% и ускорение роста выручки до 8% г/г за счет постепенного улучшения экономического климата во 2 полугодии 2026 года.

"Сочетание прибыльного роста и низкой долговой нагрузки "Хэдхантера" создают потенциал для роста дивидендных выплат в будущем, а выкуп акций будет прямо поддерживать капитализацию компании", - делает вывод начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

