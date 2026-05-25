"Финам" повысил рейтинг акций Ferguson до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг для акций Ferguson Plc. до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $258,44 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым.

"С конца апреля акции потеряли 17% на фоне сохранения сложностей в сегменте жилого строительства- отмечает эксперт. - Однако весь негатив уже, скорее всего, учтен в цене, а компания развивает другие направления, где растет спрос и есть дальнейший потенциал увеличения прибыли".

Несмотря на сохраняющиеся вызовы в ключевом жилищном сегменте и неопределенность в экономике, Ferguson продолжает фокусироваться на повышении операционной эффективности и развитии направлений с более высокой добавленной стоимостью, полагает Гудым.

Основными рисками аналитик считает сохранение давления в сегментах жилого строительства, колебание цен на сырье, рост конкуренции, общую макроэкономическую неопределенность и риски рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ferguson - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий широкий ассортимент продукции и решений для жилого и нежилого строительства: от сантехники, систем кондиционирования и отопления (HVAC), бытовой техники и освещения до инженерных систем и водоснабжения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.