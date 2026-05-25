.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивдоходность Газпром нефти остается недостаточно высокой для положительной переоценки акций - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 мая 2026 года 12:53
Дивдоходность Газпром нефти остается недостаточно высокой для положительной переоценки акций - "Финам"
Дивидендная доходность "Газпром нефти" остается недостаточно высокой для положительной переоценки акций, говорится в комментарии аналитика "Финама" Сергея Кауфмана. СД "Газпром нефти" рекомендовал выплатить 28,11 руб. в качестве финальных дивидендов за 2025 год. Доходность выплаты может составить 5,5%. Датой закрытия реестра для получения дивидендов может быть установлено 17 июля. "Рекомендация оказалась заметно выше наших и рыночных ожиданий, - отмечает Кауфман. - Норма выплат по итогам 2025 года в целом составила около 87% прибыли по МСФО. При этом сумма дивидендов значительно превышает свободный денежный поток компании. Вероятно, в условиях улучшившейся из-за конфликта на Ближнем Востоке рыночной конъюнктуры менеджмент решил, что компания может позволить себе осуществить выплаты в долг". Аналитик напоминает, что по итогам прошлого года долговая нагрузка "Газпром нефти" выросла до 1,2 "Чистый долг/EBITDA", хотя еще в 2022 году она была близка к нулю. "Газпром нефть" с 2023 года постепенно наращивает долг ради выплаты повышенных дивидендов в пользу головной компании (т.е. в пользу "Газпрома"). В "Финаме" считают такую конфигурацию неустойчивой, в связи с чем по итогам 2026 года в базовом сценарии консервативно ждут выплаты 42 руб. на акцию (8,2% доходности). "При этом отметим, что нельзя исключать очередной выплаты дивидендов в долг и по итогам 2026 года - в таком сценарии выплаты могут быть вплоть до 50% выше наших базовых ожиданий, - указывает Кауфман. - Локально у нас нейтральный взгляд на акции "Газпром нефти" - целевая цена по ним составляет 495,7 руб. Даунсайд - 3%. Даже в условиях выплаты дивидендов в долг дивидендная доходность нефтяника, на наш взгляд, остается недостаточно высокой для положительной переоценки акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
25 мая 2026 года 19:00
Дефицит серы поддержит цены на удобрения, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Блокировка Ормузского пролива создает проблемы для транспортировки готовых удобрений и сырья для их производства, в частности, серы, - отмечает эксперт. - Она необходима для синтеза серной... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble Co., сохранив прогнозную цену на уровне $170 за штуку с потенциалом роста 19% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. По расчетам экспертов БКС, справедливый диапазон оценки... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:23
Акции "ЛУКОЙЛа", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" находятся в нисходящем тренде с мартовских локальных максимумов и сейчас вышли к сильному уровню поддержки в районе 5060 руб.,... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:04
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. до $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рейтинг "- покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за I квартал 2027 финансового года подкрепляет роль... читать дальше
.25 мая 2026 года 17:40
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком" после рассмотрения новой стратегии эмитента на 2026-2030 годы, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы проанализировали новую стратегию, сравнили ее с прогнозами в нашей модели, а также оценили... читать дальше
.25 мая 2026 года 17:16
Оценка российского рынка акций пока остается "нейтральной" на фоне неопределенности в геополитике, волатильность будет повышенной, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Эксперт полагает, что неделя может пройти на российском рынке слабо. Рубль остается... читать дальше
.25 мая 2026 года 16:50
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" c прогнозной стоимостью на уровне 8,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале экспертов. Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют умеренный рост финансовых показателей... читать дальше
.25 мая 2026 года 16:25
Индекс S&P 500 может подняться к уровню 7600 пунктов на горизонте ближайших двух-трех месяцев, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Практически все компании, чьи акции входят в индекс S&P 500, представили отчетность за 1К26, и средневзвешенный темп роста их прибыли составил 28,4%.... читать дальше
.25 мая 2026 года 15:54
Сильных триггеров для роста котировок акций "Интер РАО" в настоящее время нет, бумаги остаются историей средней дивидендной доходности, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эксперт расценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО как ожидаемые. Компания продолжила уверенно... читать дальше
.25 мая 2026 года 15:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались неплохими, констатирует эксперт. Благодаря... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.