Дивдоходность Газпром нефти остается недостаточно высокой для положительной переоценки акций - "Финам"

Дивидендная доходность "Газпром нефти" остается недостаточно высокой для положительной переоценки акций, говорится в комментарии аналитика "Финама" Сергея Кауфмана.

СД "Газпром нефти" рекомендовал выплатить 28,11 руб. в качестве финальных дивидендов за 2025 год. Доходность выплаты может составить 5,5%. Датой закрытия реестра для получения дивидендов может быть установлено 17 июля.

"Рекомендация оказалась заметно выше наших и рыночных ожиданий, - отмечает Кауфман. - Норма выплат по итогам 2025 года в целом составила около 87% прибыли по МСФО. При этом сумма дивидендов значительно превышает свободный денежный поток компании. Вероятно, в условиях улучшившейся из-за конфликта на Ближнем Востоке рыночной конъюнктуры менеджмент решил, что компания может позволить себе осуществить выплаты в долг".

Аналитик напоминает, что по итогам прошлого года долговая нагрузка "Газпром нефти" выросла до 1,2 "Чистый долг/EBITDA", хотя еще в 2022 году она была близка к нулю.

"Газпром нефть" с 2023 года постепенно наращивает долг ради выплаты повышенных дивидендов в пользу головной компании (т.е. в пользу "Газпрома"). В "Финаме" считают такую конфигурацию неустойчивой, в связи с чем по итогам 2026 года в базовом сценарии консервативно ждут выплаты 42 руб. на акцию (8,2% доходности).

"При этом отметим, что нельзя исключать очередной выплаты дивидендов в долг и по итогам 2026 года - в таком сценарии выплаты могут быть вплоть до 50% выше наших базовых ожиданий, - указывает Кауфман. - Локально у нас нейтральный взгляд на акции "Газпром нефти" - целевая цена по ним составляет 495,7 руб. Даунсайд - 3%. Даже в условиях выплаты дивидендов в долг дивидендная доходность нефтяника, на наш взгляд, остается недостаточно высокой для положительной переоценки акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.