ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 275 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость бумаг ПАО "МТС" на уровне 275 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

Аналитик констатирует, что на фоне жестких макроэкономических условий и сохранения высокой ключевой ставки ЦБ РФ компания показала двузначные темпы роста ключевых показателей и сокращение долговой нагрузки.

Главным катализатором краткосрочного роста цены акций выступает рекомендация совета директоров эмитента выплатить дивиденды в размере 35 руб./акцию, доходность - 15% (суммарно 69,9 млрд руб.).

"Отметим, что выплатить дивиденды без ущерба для инвестпрограммы МТС сможет за счет накопленной ликвидности на балансе в размере 130,1 млрд руб. (против 77,9 млрд рублей на конец 2025 года)", - обращает внимание Крылова.

"Мы положительно смотрим на МТС: органический рост базового телекома дополняется опережающим развитием цифровых вертикалей, долговая нагрузка комфортная и имеет тенденцию к снижению, стабильно выплачиваются хорошие дивиденды. Наш ориентир на двенадцать месяцев - 275 руб./акцию", - пишет эксперт ПСБ.

