Курс пары рубль/юань пока будет двигаться вблизи 10,45-10,65 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань пока будет двигаться вблизи 10,45-10,65 руб./юань, котировки нефти Brent рискуют остаться у $100/барр., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошедшей неделе заметно укреплялся, в моменте обновляя локальные максимумы, - отмечают эксперты в обзоре. - Главным фактором поддержки остаются низкие объемы покупок валюты по бюджетному правилу, не компенсирующие в достаточной мере продажи валюты экспортерами".

В понедельник курс CNY/RUB находится у 10,56 руб./юань. На эту неделю выпадает пик налогового периода, но возможная поддержка со стороны этого фактора, на взгляд экспертов, сейчас будет ограничиваться заметным снижением нефтяных цен. На этом фоне курс пока может двигаться вблизи 10,45-10,65 руб./юань.

"За прошлую неделю нефтяные цены снизились на возродившихся надеждах инвесторов на скорую деэскалацию, - напоминают стратеги банка. - При этом на выходных президент США заявил, что соглашение между двумя странами в значительной мере уже согласовано. На этом фоне сегодня фьючерсы Brent упали к $98,4/барр. В отсутствие нового витка эскалации котировки пока рискуют так и остаться ниже $100/барр.".

