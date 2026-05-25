.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозная цена акций Интер РАО - 8 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 мая 2026 года 11:25
Прогнозная цена акций Интер РАО - 8 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций "Интер РАО" на горизонте года составляет 8 рублей за штуку, оценка "позитивная", говорится в материале аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Несмотря на рост операционных показателей, чистая прибыль компании за 1К26 по МСФО немного скорректировалась, констатируют эксперты. Причина - сокращение финансовых доходов на фоне масштабной инвестиционной программы, которая уже прошла свой пик. Денежные средства за отчетный период сократились на 16,5%, до 414,7 млрд руб., однако база остается достаточной для продолжения финансирования инвестпрограммы. Сегмент "Сбыт" остается ключевым драйвером роста выручки эмитента, отмечается в комментарии. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании. Несмотря на временное снижение чистой прибыли и высокий CAPEX (+41%), "Интер РАО" сохраняет прочное финансовое положение, устойчивый рост в ключевых сегментах и хорошие долгосрочные перспективы благодаря господдерживаемым энергопроектам, - пишут аналитики. - Наша цель на двенадцать месяцев по акциям - 8 руб. Дивдоходность на год вперед - 10%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 мая 2026 года 19:00
Дефицит серы поддержит цены на удобрения, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Блокировка Ормузского пролива создает проблемы для транспортировки готовых удобрений и сырья для их производства, в частности, серы, - отмечает эксперт. - Она необходима для синтеза серной... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил до "позитивной" оценку акций Procter & Gamble Co., сохранив прогнозную цену на уровне $170 за штуку с потенциалом роста 19% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. По расчетам экспертов БКС, справедливый диапазон оценки... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:23
Акции "ЛУКОЙЛа", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" находятся в нисходящем тренде с мартовских локальных максимумов и сейчас вышли к сильному уровню поддержки в районе 5060 руб.,... читать дальше
.25 мая 2026 года 18:04
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. до $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рейтинг "- покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Отчет эмитента за I квартал 2027 финансового года подкрепляет роль... читать дальше
.25 мая 2026 года 17:40
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Ростелеком" после рассмотрения новой стратегии эмитента на 2026-2030 годы, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы проанализировали новую стратегию, сравнили ее с прогнозами в нашей модели, а также оценили... читать дальше
.25 мая 2026 года 17:16
Оценка российского рынка акций пока остается "нейтральной" на фоне неопределенности в геополитике, волатильность будет повышенной, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Эксперт полагает, что неделя может пройти на российском рынке слабо. Рубль остается... читать дальше
.25 мая 2026 года 16:50
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" c прогнозной стоимостью на уровне 8,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале экспертов. Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют умеренный рост финансовых показателей... читать дальше
.25 мая 2026 года 16:25
Индекс S&P 500 может подняться к уровню 7600 пунктов на горизонте ближайших двух-трех месяцев, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Практически все компании, чьи акции входят в индекс S&P 500, представили отчетность за 1К26, и средневзвешенный темп роста их прибыли составил 28,4%.... читать дальше
.25 мая 2026 года 15:54
Сильных триггеров для роста котировок акций "Интер РАО" в настоящее время нет, бумаги остаются историей средней дивидендной доходности, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эксперт расценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО как ожидаемые. Компания продолжила уверенно... читать дальше
.25 мая 2026 года 15:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Финансовые результаты эмитента за 1К26 оказались неплохими, констатирует эксперт. Благодаря... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.