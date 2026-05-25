"Финам" понизил целевую цену акций Фикс Прайса до 0,83 руб

"Финам" понизил целевую цену акций ПАО "Фикс Прайс" с 1,04 до 0,83 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "покупать" и потенциалу роста на 56,6%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Снижение целевой цены связано со слабым отчетом за I квартал и прошедшей недавно дивидендной отсечкой.

"После дивидендной отсечки акции "Фикс Прайса" достигли нового исторического минимума на фоне слабой отчетности и сохраняющихся проблем с трафиком, - указывает эксперт. - В то же время неплохие темпы генерации свободного денежного потока и низкая долговая нагрузка позволяют рассчитывать на привлекательные дивиденды в будущем. При этом в 2026 году мы ожидаем стабилизации финансовых результатов на фоне сокращения темпов роста расходов и улучшения ситуации с трафиком во втором полугодии".

