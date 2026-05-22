Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
22 мая 2026 года 19:02
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "МТС" на фоне результатов компании за 1 квартал 2026 года по МСФО, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Показатели выручки, EBITDA и чистая прибыль были близки к нашим прогнозам, FCF был немного хуже, - указывают эксперты. - Смотрим нейтрально на результаты компании за 1К26". Факторами инвестиционной привлекательности, на взгляд стратегов, в дальнейшем будут являться: - Рекомендация СД выплатить дивиденды в размере 35 руб. на акцию, что конвертируется в 15% див. доходности (исторически в данный период начинается циклический рост котировок на ожидании див. отсечки, после чего ликвидность в акциях компании падает). - Снижение долговой нагрузки и, как следствие, рост акционерной стоимости при реализации сценария продажи активов башенной инфраструктуры (80-90 млрд руб. составляют 24-27% от текущей капитализации - потенциальный апсайд). - Положительные эффекты от постепенного снижения ключевой ставки ЦБ: доля долга "МТС" с плавающей ставкой составляет 2/3, остальная часть долга с фиксированными ставками рефинансируется, что конвертируется в положительный эффект сокращения процентных расходов порядка 8,3 млрд руб. или 5% от EBIT ''26 при снижении ставки на 100 б.п. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
22 мая 2026 года 18:36
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") понизил оценку акций Dell Technologies до негативной, сохранив целевую цену на уровне $179 за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Последний рост котировок приблизил оценку Dell к уровню 18x по прогнозному мультипликатору P/E и около 1,2x по EV/S, - указывают... читать дальше
"Велес Капитал" оставил без изменений рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 289 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа "МТС" представила позитивные финансовые результаты за 1К2026. Выручка оказалась чуть выше оценок, а OIBDA существенно... читать дальше
Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Walmart Inc. с "продавать" до "держать" и установил прогнозную цену на уровне $133 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Walmart представил сильные квартальные результаты, поддержанные устойчивым потребительским спросом, ростом числа... читать дальше
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Т-Технологий" на уровне "покупать" с целевой ценой 395 руб., что предполагает потенциал роста на 26,7%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Финансовые результаты "Т-Технологий" за 1К2026 оказались... читать дальше
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной ценой 4,6 рубля за бумагу по результатам отчетности компании за 1К26 по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания продолжает уверенно наращивать выручку за счет роста цен на электроэнергию и мощности,... читать дальше
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 231 руб. по итогам отчетности за 1К2026, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. Потенциал роста составляет 34,3% с текущих уровней. "В 1К 2026... читать дальше
Инвестиционная компания "Цифра брокер" обновила состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями, сообщается в материале аналитиков. Так, в консервативном портфеле (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле... читать дальше
Котировки золота могут вырасти до $5400-5600 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе при условии завершения напряженной ситуации на Ближнем Востоке, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "В последние сессии золото закрепилось ниже отметки $4600 за унцию из-за сохранения рисков по... читать дальше
"Финам" понизил рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С момента публикации нашей идеи на покупку от 9 апреля 2026 года акции выросли в цене на... читать дальше
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова. Эмитент опубликовал результаты за I квартал 2026 года по МСФО. "Довольно сильные цифры, позитивно оцениваем отчет. С учетом результатов... читать дальше
