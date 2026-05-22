Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС

Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "МТС" на фоне результатов компании за 1 квартал 2026 года по МСФО, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Показатели выручки, EBITDA и чистая прибыль были близки к нашим прогнозам, FCF был немного хуже, - указывают эксперты. - Смотрим нейтрально на результаты компании за 1К26".

Факторами инвестиционной привлекательности, на взгляд стратегов, в дальнейшем будут являться:

- Рекомендация СД выплатить дивиденды в размере 35 руб. на акцию, что конвертируется в 15% див. доходности (исторически в данный период начинается циклический рост котировок на ожидании див. отсечки, после чего ликвидность в акциях компании падает).

- Снижение долговой нагрузки и, как следствие, рост акционерной стоимости при реализации сценария продажи активов башенной инфраструктуры (80-90 млрд руб. составляют 24-27% от текущей капитализации - потенциальный апсайд).

- Положительные эффекты от постепенного снижения ключевой ставки ЦБ: доля долга "МТС" с плавающей ставкой составляет 2/3, остальная часть долга с фиксированными ставками рефинансируется, что конвертируется в положительный эффект сокращения процентных расходов порядка 8,3 млрд руб. или 5% от EBIT ''26 при снижении ставки на 100 б.п.

