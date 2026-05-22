Рубль, скорее всего, возобновит попытки укрепления на следующей неделе - ПСБ

Рубль, скорее всего, возобновит попытки укрепления на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

"Рубль на текущей неделе продолжил тенденцию к укреплению. При этом в середине недели основные мировые валюты смогли отыграть часть потерь на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, - напоминают эксперты. - Так, юаню удалось оттолкнуться от поддержки на отметке 10,3 руб., что позволило снять накопленную перепроданность. На предстоящей неделе ожидаем попыток национальной валюты вновь перейти к укреплению. Этому будет способствовать поступление выручки от продажи нефти по высоким ценам при слабом спросе со стороны импортеров и населения".

При этом объема покупок валюты по бюджетному правилу недостаточно для нормализации баланса, полагают аналитики. В преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 28 мая, экспортеры могут предъявить дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В такой ситуации пара CNY/RUB может сместиться к нижней границе диапазона 10-10,5 руб./юань с рисками ухода под нее, допускают стратеги ПСБ.

