"Велес Капитал" оставил без изменений рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 289 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа "МТС" представила позитивные финансовые результаты за 1К2026. Выручка оказалась чуть выше оценок, а OIBDA существенно опередила консенсус-прогноз. Размер чистых финансовых расходов остался почти неизменным г/г, что позволило ретранслировать значительную часть роста OIBDA в увеличение чистой прибыли", - пишет эксперт.

Совет Директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 35 руб. на акцию (доходность около 15%), что соответствует ожиданиям экспертов "Велес Капитала".

Текущий год станет последним для действующей дивидендной политики. Компания уже ведет работу по подготовке новой и намерена представить ее до следующего дивидендного цикла.

"Мы полагаем, что группа повысит минимальный размер выплат в новой дивидендной политике на несколько рублей на акцию, - отмечает Михайлин. - Наша текущая рекомендация для акций "МТС" - "покупать" с целевой ценой 289 руб. за бумагу".

