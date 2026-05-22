"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной ценой 4,6 рубля за бумагу по результатам отчетности компании за 1К26 по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания продолжает уверенно наращивать выручку за счет роста цен на электроэнергию и мощности, однако практически весь этот эффект сейчас съедается ускорением расходов, - отмечают эксперты. - Особенно заметно выросли затраты на передачу электроэнергии и закупку мощности, из-за чего EBITDA прибавила лишь 3,8% при росте выручки почти на 19%. При этом сам бизнес остается устойчивым: компания сохраняет сильный баланс, продолжает активно инвестировать и уже заявила об ожиданиях роста выручки и EBITDA по итогам 2026 года".

По мнению аналитиков, для рынка сейчас важнее другое - "Интер РАО" по-прежнему остается одной из самых финансово стабильных историй в секторе с крупной денежной позицией и потенциалом дальнейшего раскрытия стоимости при улучшении конъюнктуры.

