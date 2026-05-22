СЕГОДНЯ:
Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях РусАла"
22 мая 2026 года 15:17
"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях РусАла"
"Т-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "Лонг в акциях "РусАла" с убытком в 9%, сообщается в обзоре брокера. Котировки бумаг компании опустились ниже порогового уровня в 36 рублей, который выступал стоп-лоссом в идее. "Основная причина столь быстрой коррекции в бумаге, по нашему мнению, - стремительное укрепление рубля, которое оказалось сильнее наших ожиданий", - пишут аналитики. С фундаментальной точки зрения эксперты все равно ожидают хороших финансовых результатов "РусАла" по итогам этого года с ростом прибыли на 80-100% благодаря более высоким ценам на алюминий, что пока нивелирует укрепление рубля. Текущая стоимость акций "РусАла" составляет порядка 35,28 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
22 мая 2026 года 17:41
