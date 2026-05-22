"Финам" подтверждает рейтинг акций Мосбиржи на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 231 руб. по итогам отчетности за 1К2026, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

Потенциал роста составляет 34,3% с текущих уровней.

"В 1К 2026 Мосбиржа продемонстрировала существенный рост финансовых показателей, при этом чистая прибыль несколько опередила ожидания, - отмечает эксперт. - Драйверами стали высокие комиссионные и процентные доходы при небольшом сокращении операционных расходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса компании и по-прежнему считаем ее акции интересными для инвестиций, учитывая их сохраняющийся существенный дисконт по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, а также неплохую дивдоходность".

Долгосрочными факторами поддержки бизнеса "Мосбиржи", на взгляд Додонова, должны стать восстановление российской экономики и развитие отечественного фондового рынка, что поспособствует дальнейшему повышению интереса населения к инвестициям, расширение спектра доступных для торговли инструментов.

Основные риски, по мнению аналитика, связаны с по-прежнему сложной экономической ситуацией в РФ и высокой геополитической напряженностью, что может сдерживать дальнейшее восстановление фондового рынка, продолжением усиления санкционного давления на экономику страны в целом и финансовый сектор в частности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.