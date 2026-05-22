"Цифра брокер" обновил состав модельных портфелей с акциями и облигациями РФ

Инвестиционная компания "Цифра брокер" обновила состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями, сообщается в материале аналитиков.

Так, в консервативном портфеле (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг) аналитики закрыли позицию в золоте. "Конфликт на Ближнем Востоке сместил фокус внимания инвесторов с рынка золота в пользу энергетического сектора. Полагаем, что дефицит энергоресурсов вынуждает многие страны в мире использовать накопленные ранее золотовалютные резервы для обеспечения дорогим и дефицитным топливом. Таким образом, мы не ожидаем возобновления позитивной динамики на рынке золота в краткосрочной перспективе", - пишут они.

Состав акций и облигаций не изменился. В консервативный портфель по-прежнему входят акции ПАО "МТС", Сбербанка, "Норильского никеля", "ФосАгро", "Интер РАО", "Россетей Ленэнерго" (пр), X5 ("ИКС 5"), а также облигации ОФЗ-ПД 26242, Газпром капитал БО-003Р-13, ГТЛК 002P-09, РЖД 001P-28R, ДОМ.РФ 002Р-01, Газпром нефть 003P-07R, Банк ВТБ Б-1-343, ОФЗ-ПД 26238, ОФЗ-ПД 26245.

Состав сбалансированного портфеля (умеренная склонностью к риску, защитным инструментам отдается меньшее предпочтение) был сохранен. В него входят акции Сбербанка, "Полюса", "Транснефти" (пр), "МД Медикал Груп", "Яндекса", "Ленты", "НОВАТЭКа", "Ренессанс капитал", "ДОМ.РФ", "Т-Технологии", а также облигации Инарктика 002Р-01, А101 БО-001P-02, Россети Московский регион 001P-05, РСХБ БO-03-002P, Балтийский лизинг БО-П12, Акрон БО-002Р-01.

В спекулятивном портфеле аналитики закрыли позицию в акциях "Совкомфлота": финансовые результаты компании находятся под давлением из-за крепкого рубля. Эксперты добавили в него акции "Роснефти": бумаги компании торгуются на уровнях до начала ближневосточного конфликта, котировки пока не учитывают благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти. Также аналитики включили в портфель бумаги Совкомбанка. Как они отмечают, банк является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки, в последующем результаты Совкомбанка продолжат улучшаться. Структура портфеля облигаций осталась неизменной.

Таким образом, спекулятивный портфель на данный момент состоит из акций "Яндекса", HeadHunter, "Новабев Групп", "Промомеда", "Группы Аренадата", "Озон фармацевтики", X5 ("ИКС 5"), "Озона", "Группы Позитив", "Роснефти" и Совкомбанка; облигаций Интерлизинг 001Р-07, Росэксимбанк 002Р-04, Сегежа Групп 003P-02R, АйДи Коллект 001P-05, Русал БО-001Р-07.

