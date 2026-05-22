Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий и Интер РАО

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Т-Технологии"и "Интер РАО", говорится в материалах экспертов.

"Операционная прибыль "Т-Технологий" в 1К26 увеличилась на 40%, оказавшись на 3% выше консенсус-ожиданий, но на 8% ниже наших. Операционная рентабельность капитала (26,7%) снизилась на 6,6 п.п. в квартальном сопоставлении, отставая от целевых 30%, - отмечает старший аналитик Ольга Найденова. - Чистая выручка (197,5 млрд руб.) в целом на уровне наших ожиданий".

Основным фактором ухудшения рентабельности, на ее взгляд, стали высокие темпы роста расходов, в том числе маркетинговых (+26%), что позволило снизить отношение расходов к доходам лишь на 0,7 п.п. в годовом сопоставлении (до 47,3%), и оно оказалось больше значения за 4К25, которое составило 46,1%.

"В свете снижения рентабельности считаем результаты умеренно негативными, однако с учетом подтверждения менеджментом ориентира сохраняем позитивную оценку акций, которые торгуются с коэффициентами P/BV 2026П в 1,0 и P/E 2026П в 3,9", - пишет эксперт инвестбанка.

"Выручка "Интер РАО" за 1К26 по МСФО увеличилась на 19% (до 523 млрд руб.), что на 3% выше наших ожиданий и консенсус-прогноза. Показатель EBITDA показал более скромный рост - на 4% (до 57 млрд руб.), что соответствует консенсус-оценке и нашим ожиданиям", - указывает в комментарии аналитик Денис Степанов. - Оцениваем отчетность нейтрально и сохраняем позитивную оценку акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.