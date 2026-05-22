Акции Циана - ставка на восстановление рынка недвижимости - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Циан" привлекательны для вложений в качестве ставки на восстановление рынка недвижимости, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Одним из ключевых факторов отчетности эмитента за 1К26 по МСФО стало существенное улучшение EBITDA и маржинальности, однако данный рост в значительной степени обусловлен разовым эффектом переноса части маркетинговых расходов на 2К26, что не позволяет рассчитывать на такой высокий уровень рентабельности в дальнейшем, отмечают эксперты.

"С учетом прогнозов, мультипликатор EV/EBITDA на 2026 год оценивается в диапазоне 7,0-7,5x, что превышает медиану по технологическому сектору. Тем не менее ожидаемый рост EBITDA и дивидендная доходность на уровне 11-12% в ближайшие двенадцать месяцев поддерживают инвестиционную привлекательность акций "Циана" как ставки на восстановление рынка недвижимости", - пишут аналитики в комментарии.

