Прогнозная цена акций Циана остается на уровне 760 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" остается на уровне 760 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

"Финансовые результаты эмитента за 1К26 сильные и оказались лучше наших ожиданий. В текущих условиях компания зарабатывает не столько на количестве объявлений, сколько на трафике, лидах и сервисах по всей воронке недвижимости, поэтому монетизация очевидно растет сильнее рынка", - пишет эксперт в комментарии.

Основным драйвером выручки остается рост тарифов, при этом расходная часть под контролем, поэтому при росте выручки маржа расширяется быстрее и компания вполне способна показать рентабельность около 30% в 2026 году, указывает Кузнецова. Плюс "Циан" продолжает радовать инвесторов дивидендами.

"В итоге история здесь выглядит, на наш взгляд, интересной в сочетании щедрых дивидендов и роста бизнеса независимо от состояния рынка. Наш таргет по акциям на горизонте двенадцати месяцев - 760 руб." - пишет аналитик ПСБ.

