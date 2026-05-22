Акции Т-Технологий остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Т-Технологии" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Раскрытые финансовые показатели компании за первый квартал текущего года оказались в рамках ожиданий, при этом прогноз эмитента на 2026 год выглядит консервативным, учитывая текущие темпы роста бизнеса и сохранение высокой операционной эффективности, - пишут эксперты в комментарии. - Полагаем, что текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжит позитивно влиять на результаты компании, акции "Т-Технологий" остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов".

