"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Совкомфлот и Мосбиржу в топ-10 акций РФ

"ВТБ Мои Инвестиции" добавили бумаги "Совкомфлота" и "Московской биржи" в Топ-10 акций России, исключив "ДОМ.РФ" и "РусАл", сообщается в комментарии инвестиционного стратега Станислава Клещева.

Текущий состав топ-списка: "Совкомфлот", "Московская биржа", "ИКС 5", "Транснефть" прив., "Полюс", ГМК "Норильский Никель", "Газпром", Сбербанк, "Озон", "Яндекс".

"Динамику финансовых результатов "Совкомфлота" в этом году поддержат постепенное улучшение коммерческой загрузки флота и рост ставок фрахта на фоне закрытия Ормузского пролива. В декабре 2025 года получен первый российский танкер-газовоз ледового класса Arc7 для обслуживания проекта Арктик СПГ-2. В течение года ожидается поставка еще двух газовозов этой же серии. Инвестиции компании в расширение флота отличаются высокой внутренней нормой доходности - 12-14% в долларах", - отмечает Клещев.

Акции "Мосбиржи" торгуются с дивдоходностью около 11,4%. Результаты компании за 1-й квартал 2026 года отразили высокий рост чистой прибыли на 32% г/г, а потенциальный запуск торгов криптовалютой, по мнению эксперта, создаст основу дополнительного роста комиссионных доходов уже в 2027 году.

"Исключаем акции "РусАла" из-за текущей динамики рубля, - подчеркивает Клещев. - Тем не менее отмечаем сильный рост цен на алюминий. Считаем, что дефицит на рынке алюминия расширится в этом году из-за форс-мажоров в поставках из стран Персидского залива. Фиксируем рост в акциях "ДОМ.РФ": +32% с момента включения в подборку против -3,3% индекса Мосбиржи".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.