Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВК

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ВК" с учетом хороших финрезультатов за I квартал 2026 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"МКПАО "ВК" 21 мая опубликовало сильные финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2026 года, - пишет эксперт. - Мы ожидаем, что будущие драйверы роста выручки и EBITDA эмитента в 2026 году в основном будут связаны с динамикой роста доходов VK Tech, а также - образовательного сегмента и экосистемы, но, кроме этого, в текущем году возможны первые результаты по монетизации мессенджера "Макс".

Ожидаемый рост выручки эмитента по итогам 2026 года составляет 6%, до 170 млрд руб., а показателя скорректированной EBITDA, в соответствии с обновленным прогнозом эмитента, - на 6%, до 24 млрд руб.

Прогнозная цена на горизонте года - 345 руб. за акцию.

