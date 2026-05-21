ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты ВК за 1К26

ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года, продемонстрировав разворот в сторону операционной эффективности и контроля над издержками, - отмечает эксперт. - Все без исключения операционные сегменты сохранили положительную динамику и вышли в плюс по EBITDA. Основным драйвером выступила оптимизация маркетинговых и административных расходов на фоне зрелости ключевых платформ".

На взгляд стратега банка, важнейшим качественным изменением квартала стало сокращение долговой нагрузки: чистый долг компании снизился сразу на 20 млрд рублей. Улучшение долгового профиля и сильный старт года позволили менеджменту официально повысить таргеты по EBITDA на весь 2026 год - теперь компания ожидает этот показатель на уровне более 24 млрд рублей вместо прежнего консервативного прогноза.

"Инвестиционная привлекательность кейса "ВК" сейчас строится вокруг смены стратегии в пользу наращивания рентабельности бизнеса, а не агрессивной экспансии, - указывает Крылова. - Компания снижает долговую нагрузку, выстраивает стабильный b2b-фундамент в лице VK Tech (где доля регулярной рекуррентной выручки достигла 87%), который к тому же полностью готов к выходу на IPO, как только будет благоприятная рыночная конъюнктура".

