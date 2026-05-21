.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты ВК за 1К26
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 мая 2026 года 16:32
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты ВК за 1К26
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года, продемонстрировав разворот в сторону операционной эффективности и контроля над издержками, - отмечает эксперт. - Все без исключения операционные сегменты сохранили положительную динамику и вышли в плюс по EBITDA. Основным драйвером выступила оптимизация маркетинговых и административных расходов на фоне зрелости ключевых платформ". На взгляд стратега банка, важнейшим качественным изменением квартала стало сокращение долговой нагрузки: чистый долг компании снизился сразу на 20 млрд рублей. Улучшение долгового профиля и сильный старт года позволили менеджменту официально повысить таргеты по EBITDA на весь 2026 год - теперь компания ожидает этот показатель на уровне более 24 млрд рублей вместо прежнего консервативного прогноза. "Инвестиционная привлекательность кейса "ВК" сейчас строится вокруг смены стратегии в пользу наращивания рентабельности бизнеса, а не агрессивной экспансии, - указывает Крылова. - Компания снижает долговую нагрузку, выстраивает стабильный b2b-фундамент в лице VK Tech (где доля регулярной рекуррентной выручки достигла 87%), который к тому же полностью готов к выходу на IPO, как только будет благоприятная рыночная конъюнктура". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
21 мая 2026 года 18:58
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной ценой 245 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Мы расцениваем представленные результаты за 1К26 по МСФО как неплохие, - пишет эксперт. - Комиссионные... читать дальше
.21 мая 2026 года 18:07
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ВК" с учетом хороших финрезультатов за I квартал 2026 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "МКПАО "ВК" 21 мая опубликовало сильные финансовые и операционные... читать дальше
.21 мая 2026 года 17:34
Совкомбанк начинает анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в материале эксперта банка Вячеслава Бердникова. "Мы оцениваем акции компании как топ-пик в финансовом секторе из-за комбинации улучшения эффективности и существенных возможностей для роста благодаря запасу по... читать дальше
.21 мая 2026 года 17:04
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка с целевой ценой 1800 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты МТС-Банка по МСФО за I квартал 2026 года выглядят лучше ожиданий по прибыли и процентным доходам - банк смог восстановить... читать дальше
.21 мая 2026 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и,... читать дальше
.21 мая 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков. Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая... читать дальше
.21 мая 2026 года 14:28
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рекомендация сохранена на уровне... читать дальше
.21 мая 2026 года 13:52
Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты. Компания... читать дальше
.21 мая 2026 года 13:23
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов. Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA,... читать дальше
.21 мая 2026 года 13:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.