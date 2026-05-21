"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и, эксперт считает, что они сейчас выглядят интересно для покупки.

"По итогам 1К 2026 результаты компании выглядят смешанно. С одной стороны, выручка снизилась на 11,75% г/г, до 905 млн CNY, что указывает на сохраняющееся давление на спрос со стороны финансовых институтов и более осторожные IT-бюджеты клиентов, - отмечает эксперт. - С другой стороны, прибыль резко восстановилась на фоне инвестиций: чистая прибыль акционеров выросла на 343% г/г, до 139 млн CNY, а прибыль без учета разовых факторов взлетела на 625% г/г, до 72,5 млн CNY".

Макроэкономический фон в Китае, по мнению Лозового, остается неоднозначным. Формально экономика продолжает расти близкими к целевым темпами - 5%, однако поступательное ослабление деловой активности указывает на постепенную потерю импульса. Для Hundsun это создает риск более осторожного подхода со стороны банков, брокеров и управляющих компаний к IT-инвестициям, что может сдерживать бюджеты клиентов и переносить внедрение новых решений на более поздние периоды.

Hundsun Technologies - ведущий поставщик программного обеспечения и сетевых услуг для финансового сектора Китая.

