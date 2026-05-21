"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 190 руб

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков.

Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года:

- Чистая прибыль выросла на 32% год к году и составила 17,2 млрд рублей. Прибыль на акцию выросла до 7,56 рубля с 5,72 рубля годом раннее.

- Чистый процентный доход вырос на 38%, до 13,8 млрд рублей.

- Скорр. EBITDA выросла на 42%, до 24,8 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA - 70,1% против 61% годом раннее.

"Московская биржа" уверенно начала 2026 год, - отмечают эксперты. - Компания показала рост как процентных, так и комиссионных доходов, а высокая доля комиссионного бизнеса в структуре выручки продолжает поддерживать устойчивость финансовой модели. Дополнительным позитивом стало заметное улучшение рентабельности EBITDA на фоне сдержанной динамики операционных расходов".

По мнению аналитиков, рост прибыли и эффективности бизнеса показывает, что биржа продолжает выигрывать от высокой клиентской активности, сохраняющегося спроса на финансовые инструменты, а также новых размещений эмитентов.

