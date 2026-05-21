"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Магнита до 2643 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует эксперт.

Компании удалось показать рост выручки на уровне 15%, но одновременно с этим наблюдалось значительное сокращение рентабельности и быстрый рост финансовых расходов. Ритейлер получил чистый убыток и отрицательный показатель свободного денежного потока.

"Мы полагаем, что в 2026 году менеджмент постарается стабилизировать ситуацию. Ожидаем, что "Магнит" значительно снизит темпы экспансии и обновления сети для сокращения капитальных затрат на 30%. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ должно позволить уменьшить эффективную ставку по долговому портфелю компании, но в абсолютном выражении долг вряд ли станет меньше. Возобновление дивидендных выплат в таких условиях, на наш взгляд, не представляется возможным", - пишет Михайлин.

"По нашим оценкам, "Магнит" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026г на уровне 3,9х, что предполагает премию к коэффициенту X5 (3,1х). Мы не считаем премию оправданной. Наша рекомендация для акций остается "держать", а целевая цена скорректирована до 2643 руб." - говорится в обзоре.

