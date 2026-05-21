ЦБ РФ, вероятно, займет осторожную позицию в вопросе снижения ставки в июне - Альфа-банк

Банк России, вероятно, займет осторожную позицию в вопросе снижения ключевой ставки на заседании в июне 2026 года, шаг может составить минус 25 базисных пунктов, считают аналитики Альфа-банка.

Согласно данным Росстата, за 13-18 мая в России зафиксирована дефляция на уровне 0,02% после роста цен на 0,07% неделей ранее, констатируют эксперты.

"Тот факт, что по состоянию на 18 мая инфляция замедлилась до 5,4% подтверждает траекторию на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, но структура замедления темпов инфляции, на наш взгляд, не выглядит устойчивой. С учетом ускоряющегося темпа роста денежных агрегатов, сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий населения и возросшего риска повышения ставок в развитых экономиках до конца текущего года мы сохраняем наше мнение, что регулятор займет осторожную позицию на заседании 19 июня", - пишут они в комментарии.

Аналитики Альфа-банка считают, что почти закрыта возможность для снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) их прогноз - минус 25 б.п.

