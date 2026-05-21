ЦБ РФ, вероятно, займет осторожную позицию в вопросе снижения ставки в июне - Альфа-банк
21 мая 2026 года 11:40
ЦБ РФ, вероятно, займет осторожную позицию в вопросе снижения ставки в июне - Альфа-банк
Банк России, вероятно, займет осторожную позицию в вопросе снижения ключевой ставки на заседании в июне 2026 года, шаг может составить минус 25 базисных пунктов, считают аналитики Альфа-банка. Согласно данным Росстата, за 13-18 мая в России зафиксирована дефляция на уровне 0,02% после роста цен на 0,07% неделей ранее, констатируют эксперты. "Тот факт, что по состоянию на 18 мая инфляция замедлилась до 5,4% подтверждает траекторию на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, но структура замедления темпов инфляции, на наш взгляд, не выглядит устойчивой. С учетом ускоряющегося темпа роста денежных агрегатов, сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий населения и возросшего риска повышения ставок в развитых экономиках до конца текущего года мы сохраняем наше мнение, что регулятор займет осторожную позицию на заседании 19 июня", - пишут они в комментарии. Аналитики Альфа-банка считают, что почти закрыта возможность для снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) их прогноз - минус 25 б.п. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
21 мая 2026 года 16:32
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года,... читать дальше
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и,... читать дальше
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков. Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая... читать дальше
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рекомендация сохранена на уровне... читать дальше
Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты. Компания... читать дальше
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов. Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA,... читать дальше
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует... читать дальше
"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $557,7 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за последний месяц выросли в цене на 56% на фоне новостей о... читать дальше
Котировки акций МКПАО "Озон" сохраняют потенциал роста на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Акционеры эмитента утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 руб. на бумагу, дата закрытия реестра - 26 мая 2026 года. "Хотя дивидендная доходность... читать дальше
Котировки акций ПАО "Газпром", вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Решение не стало сюрпризом для рынка, учитывая долг в размере 6,7 трлн руб. и... читать дальше
