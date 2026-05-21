Цена акций Промомеда в целом обладает потенциалом опережающего роста относительно широкого рынка - "Газпромбанк Инвестиции"

Котировки акций ПАО "Промомед" обладают потенциалом для опережающей динамики относительно широкого рынка по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и роста "риск-аппетита" у инвесторов

Сильная динамика выручки за 1К26 подтверждает позицию эмитента как одной из наиболее сильных "историй роста" на российском фондовом рынке, указывают эксперты.

Прогноз на 2026 год предполагает рост выручки на 60% при рентабельности EBITDA около 45%. Если темпы роста в эндокринологии сохранятся, а онкологический сегмент восстановится, прогноз может быть пересмотрен вверх или перевыполнен, обращают внимание аналитики сервиса.

В конце апреля структурные облигации компании на 1,6 млрд рублей были конвертированы в акции, что подняло free float с 6,7 до 8,5%. В краткосрочной перспективе это создает умеренное давление на котировки из-за увеличения предложения, однако в долгосрочном плане повышает ликвидность и делает бумагу более привлекательной для институциональных инвесторов, говорится в материале экспертов.

"По мультипликатору EV/EBITDA 2026П акции торгуются на уровне 3,9х - с дисконтом около 30% к быстрорастущим компаниям, хотя именно "Промомед" демонстрирует наиболее высокие ожидаемые темпы роста на рынке, - пишут эксперты "Газпромбанк Инвестиций" в комментарии. - По нашей оценке, по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и роста "риск-аппетита" у инвесторов акции компании имеют потенциал для опережающей динамики относительно широкого рынка".

