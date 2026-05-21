Катализаторов для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 2600-2700п пока нет - "БКС МИ"

Катализаторов для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 2600-2700 пунктов пока так и не появилось, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"Ситуация на российском рынке пока не меняется: Индекс Мосбиржи остается в боковике 2600-2700 пунктов. Катализаторов для прорыва текущей формации пока не появилось. И даже статистика Росстата не поменяла настроений инвесторов (в стране была зафиксирована дефляция на уровне 0,02%), - отмечает эксперт. - Риски удержания низкого темпа снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняются, и к концу 2026 года пока прогнозируем снижение до 13% годовых. Фундаментальный потенциал роста по индексу Мосбиржи составляет порядка 25%, а по некоторым бумагам превышает 50%".

