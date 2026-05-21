Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль, возможно, будет укрепляться к доллару и юаню до начала июня - "Алор Брокер"
21 мая 2026 года 09:56
Рубль, возможно, будет укрепляться к доллару и юаню до начала июня - "Алор Брокер"
Национальная валюта может показать укрепление по отношению к доллару и юань вплоть до начала июня текущего года, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара доллар/рубль прокалывала отметку 70 руб./$1, от которой состоялся мощный разворот вверх. Пока это лишь отскок на нисходящем тренде основных валютных пар. Впереди у нас налоговый период, который вполне может заставить экспортеров усилить продажу валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что спекулятивно покупать доллар и юань еще рано, они могут продолжить ослабление до начала июня. А вот делать ступенчатые покупки валютных инструментов можно начинать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
21 мая 2026 года 16:32
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты МКПАО "ВК" за 1К26 ПО МСФО и подтверждает целевую цену на уровне 377 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Компания "ВК" представила сильные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года,... читать дальше
.21 мая 2026 года 15:59
"Финам" повысил рейтинг акций Hundsun Technologies с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне CNY 33,66, что соответствует потенциалу роста на 27,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. Данные бумаги заметно снизились в цене за последние месяцы и,... читать дальше
.21 мая 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" и прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 190 руб. за бумагу, позитивно оценивая отчет по МСФО за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков. Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2026 года: - Чистая... читать дальше
.21 мая 2026 года 14:28
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $517,4 до $522 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рекомендация сохранена на уровне... читать дальше
.21 мая 2026 года 13:52
Котировки акций МКПАО "Т-Технологии" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная цена 562 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Результаты эмитента за 1К26 по МСФО все еще выглядят уверенно, констатируют эксперты. Компания... читать дальше
.21 мая 2026 года 13:23
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" и МКПАО "Циан", сообщается в материале экспертов. Финансовые результаты "Циана" за 1К26 в основном соответствуют ожиданиям по выручке и значительно превосходят их по скорректированному показателю EBITDA,... читать дальше
.21 мая 2026 года 13:01
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 2643 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. Эмитент представил ожидаемо слабые финансовые результаты за 2025 год, констатирует... читать дальше
.21 мая 2026 года 12:34
"Финам" понизил рейтинг акций Micron Technology с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $557,7 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Бумаги эмитента за последний месяц выросли в цене на 56% на фоне новостей о... читать дальше
.21 мая 2026 года 12:03
Котировки акций МКПАО "Озон" сохраняют потенциал роста на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Акционеры эмитента утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 руб. на бумагу, дата закрытия реестра - 26 мая 2026 года. "Хотя дивидендная доходность... читать дальше
.21 мая 2026 года 11:40
Банк России, вероятно, займет осторожную позицию в вопросе снижения ключевой ставки на заседании в июне 2026 года, шаг может составить минус 25 базисных пунктов, считают аналитики Альфа-банка. Согласно данным Росстата, за 13-18 мая в России зафиксирована дефляция на уровне 0,02% после роста цен на... читать дальше
