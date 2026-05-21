Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2600-2700п в четверг - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2600-2700 пунктов на торгах в четверг, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок завершил основную торговую сессию среды в минусе, констатируют эксперты. Индекс Мосбиржи снизился на 0,87%, до 2640,32 пункта, индекс РТС опустился на 0,39%, до 1172,30 пункта.

По мнению аналитиков инвесткомпании в четверг индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2600-2700 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2590 пунктов, сопротивление проходит в районе 2711 пунктов.

Отчетности за I квартал 2026 года от МКПАО "Т-Технологии", "Московской биржи" и МКПАО "ВК" будут в центре внимания инвесторов. Сильные показатели этих компаний могут спровоцировать локальные покупки и попытки рынка отыграть падение, указывают эксперты.

Также, по их мнению, стоит следить за динамикой нефти: если котировки нефти марки Brent закрепятся ниже $105 за баррель, давление на индекс Мосбиржи усилится.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.