Курс рубля вернется на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в течение месяца - "Т-Инвестиции"
20 мая 2026 года 18:28

Курс рубля вернется на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в течение месяца - "Т-Инвестиции"

Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, скорее всего, вернутся на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

С начала апреля рубль вырос к доллару на 12% и стал самой укрепившейся валютой в мире, отмечается в комментарии. Ключевой фактор, который сейчас влияет на динамику рубля, - рост валютной выручки от продажи нефти на фоне конфликта США с Ираном.

"Предложение валюты остается высоким на фоне повышенных цен на нефть, - пишет главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. - А покупок валюты со стороны Минфина, установленных на май из достаточно консервативных предпосылок, пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию".

В июне объем покупок Минфина должен значимо вырасти и сработать в пользу более сбалансированного рынка. А пока их эффект накапливается, это, по мнению эксперта, должно ограничить укрепление в мае и вернуть курс на уровень выше 75 рублей к доллару и 11 рублей к юаню в течение месяца.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


Лента аналитики
20 мая 2026 года 19:01
"БКС МИ" понизил оценку акций Advanced Micro Devices до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" понижает оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", но повышает целевую цену до $308 за акцию, что предполагает потенциал снижения на 26%, сообщается в материале аналитиков. Крайне позитивные прогнозы самой компании на I квартал вдохновили рынок, что привело к...    читать дальше
20 мая 2026 года 17:51
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций Whoosh
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и отзывает рекомендацию по бумаге, сообщается в комментарии аналитиков. "После IPO инвестиционная история Whoosh стала выглядеть слабее, чем ожидал рынок, - отмечают эксперты. - Компания выходила на биржу как быстрорастущий...    читать дальше
20 мая 2026 года 17:16
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ, сообщается в комментарии аналитиков. В текущую подборку вошли: "Озон", "Хэдхантер", "Т-Технологии", "Яндекс", "Татнефть", "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", "Транснефть", "РусАл", "НОВАТЭК" и "Роснефть". "В апреле - первой половине мая индекс Мосбиржи...    читать дальше
20 мая 2026 года 16:37
Потенциал роста акций Apple почти отсутствует - "Финам"
Потенциал роста акций Apple Inc. почти отсутствует, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игоря Додонова. Рейтинг акций установлен на уровне "держать" с целевой ценой $304,1 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на...    читать дальше
20 мая 2026 года 16:03
"Финам" прекращает анализ Магнита
"Финам" прекращает аналитическое освещение ПАО "Магнит", сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, акции эмитента в настоящий момент больше походят на спекулятивный актив, а не полноценную инвестиционную идею для долгосрочного фундаментального покрытия. Компания значительно...    читать дальше
20 мая 2026 года 15:33
Рубль может ослабнуть примерно до 85 руб./$1 к концу 2026г - "СберИнвестиции"
Текущий курс рубля является временной ситуацией, национальная валюта обладает потенциалом постепенного ослабления примерно до 85 руб./$1 к концу 2026 года, считают аналитики "СберИнвестиций". Таких сильных уровней рубля не было почти три года, констатируют эксперты. Почему так происходит? Дорогая...    читать дальше
20 мая 2026 года 15:02
Акции X5 - наиболее интересное вложение в секторе розничной торговли - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в сложившихся условиях выглядят наиболее интересным вложением в секторе розничной торговли на рынке акций РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Наблюдательный совет эмитента вынес на рассмотрение ГОСА рекомендацию по выплате дивидендов в...    читать дальше
20 мая 2026 года 14:28
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PDD до $160
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $160 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 68% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт сохраняет "позитивный" взгляд на бумаги...    читать дальше
20 мая 2026 года 13:50
Акции Henderson могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам четырех месяцев 2026 года. Эксперты отмечают замедление темпов роста выручки...    читать дальше
20 мая 2026 года 13:24
Прогноз снижения в июне ставки ЦБ РФ с неизменной скоростью пока сохраняется - ПСБ
Банк ПСБ пока сохраняет прогноз продолжения цикла снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года с неизменной скоростью, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Текущий уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким и отсутствие тенденции к снижению, вероятно, не...    читать дальше
