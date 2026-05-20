Курс рубля вернется на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в течение месяца - "Т-Инвестиции"

Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, скорее всего, вернутся на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

С начала апреля рубль вырос к доллару на 12% и стал самой укрепившейся валютой в мире, отмечается в комментарии. Ключевой фактор, который сейчас влияет на динамику рубля, - рост валютной выручки от продажи нефти на фоне конфликта США с Ираном.

"Предложение валюты остается высоким на фоне повышенных цен на нефть, - пишет главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. - А покупок валюты со стороны Минфина, установленных на май из достаточно консервативных предпосылок, пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию".

В июне объем покупок Минфина должен значимо вырасти и сработать в пользу более сбалансированного рынка. А пока их эффект накапливается, это, по мнению эксперта, должно ограничить укрепление в мае и вернуть курс на уровень выше 75 рублей к доллару и 11 рублей к юаню в течение месяца.

