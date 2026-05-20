"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций Whoosh

"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и отзывает рекомендацию по бумаге, сообщается в комментарии аналитиков.

"После IPO инвестиционная история Whoosh стала выглядеть слабее, чем ожидал рынок, - отмечают эксперты. - Компания выходила на биржу как быстрорастущий технологичный бизнес в новом сегменте городской мобильности, однако фокус внимания инвесторов сместился на падение выручки и спроса, снижение маржинальности и высокий долг".

Дополнительным риском для Whoosh стратеги "Финама" видят ограничения мобильного интернета. Для кикшеринга возможность быстро начать или завершить поездку является важным аспектом пользовательского опыта. Оценить эффект от ограничений пока сложно, но сам факт их наличия добавляет неопределенность и создает негативный новостной фон для компании.

"Мы считаем, что инвестиционная история Whoosh все больше воспринимается как спекулятивная ставка на восстановление спроса, снижение долга и смягчение внешних ограничений, а котировки компании сильно зависят от новостного фона, - указывают аналитики. - С учетом слабых результатов, высокой долговой нагрузки и роста операционных рисков мы прекращаем покрытие WUSH и отзываем рекомендацию".

