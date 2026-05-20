"БКС МИ" поднял оценку акций ФосАгро на 9%, сохранив "негативный" взгляд на бумагу

"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций "ФосАгро" с 4700 рублей до 5100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики обновили модель оценки "ФосАгро" после пересмотра среднегодового прогноза цены на фосфорные удобрения (диаммоний- и моноаммонийфосфат) с $665 до $750.

Стоимость фосфорных удобрений заметно выросла на фоне логистических проблем в Ормузском проливе. Дополнительную поддержку ценам оказывает ограничение на экспорт удобрений со стороны Китая.

При этом сдерживающими факторами для роста компании, по мнению экспертов, выступают крепкий рубль и сильно подорожавшая сера (используется при производстве удобрений), "негативный" взгляд на бумагу сохраняется.

Текущая стоимость акций "ФосАгро" составляет порядка 6585 рублей за штуку.

