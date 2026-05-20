СЕГОДНЯ:
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" поднял оценку акций ФосАгро на 9%, сохранив "негативный" взгляд на бумагу
20 мая 2026 года 17:42
"БКС МИ" поднял оценку акций ФосАгро на 9%, сохранив "негативный" взгляд на бумагу
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций "ФосАгро" с 4700 рублей до 5100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики обновили модель оценки "ФосАгро" после пересмотра среднегодового прогноза цены на фосфорные удобрения (диаммоний- и моноаммонийфосфат) с $665 до $750. Стоимость фосфорных удобрений заметно выросла на фоне логистических проблем в Ормузском проливе. Дополнительную поддержку ценам оказывает ограничение на экспорт удобрений со стороны Китая. При этом сдерживающими факторами для роста компании, по мнению экспертов, выступают крепкий рубль и сильно подорожавшая сера (используется при производстве удобрений), "негативный" взгляд на бумагу сохраняется. Текущая стоимость акций "ФосАгро" составляет порядка 6585 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
