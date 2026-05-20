"Финам" прекращает анализ Магнита

"Финам" прекращает аналитическое освещение ПАО "Магнит", сообщается в материале инвестиционной компании.

"На наш взгляд, акции эмитента в настоящий момент больше походят на спекулятивный актив, а не полноценную инвестиционную идею для долгосрочного фундаментального покрытия. Компания значительно ограничила коммуникацию с рынком, торгуется в третьем котировальном списке Московской биржи, не делится стратегией развития, а отсутствие дивидендов снижает привлекательность бумаги для долгосрочных инвесторов. Финансовые результаты за 2025 год также не улучшают восприятие, - указывают аналитики. - По совокупности перечисленных факторов прекращаем покрытие бумаг и отзываем рекомендацию".

