Акции X5 - наиболее интересное вложение в секторе розничной торговли - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в сложившихся условиях выглядят наиболее интересным вложением в секторе розничной торговли на рынке акций РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Наблюдательный совет эмитента вынес на рассмотрение ГОСА рекомендацию по выплате дивидендов в размере 245 рублей на акцию - это заметно выше нашего прогноза в 180 рублей. Дивидендная доходность к текущей котировке составляет 10%", - отмечают эксперты.

X5 уверенно формирует двойную инвестиционную привлекательность, указывают они в комментарии: компания одновременно остается историей качественного роста и становится полноценной дивидендной идеей. Если учесть ожидаемые выплаты за 9М26, совокупная дивидендная доходность на горизонте года может приблизиться к 20% - это существенно опережает ставки по банковским депозитам и доходность ОФЗ, обращают внимание аналитики сервиса.

"В сложившейся рыночной конъюнктуре акции X5, на наш взгляд, выглядят наиболее интересным вложением в секторе розничной торговли", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.