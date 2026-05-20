"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PDD до $160

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $160 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 68% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

Эксперт сохраняет "позитивный" взгляд на бумаги эмитента, одного из лидеров электронной коммерции Китая по оборотам и числу заказов, который работает под брендом Temu.

"Ответные пошлины" Дональда Трампа весной 2025 года и ужесточение условий межграничной торговли с США серьезно отразились на бизнесе, но к началу текущего года компания смогла оправиться от удара, констатирует Саенко.

"По-прежнему считаем, что Temu может захватить лидерство и стать глобальным интернет-дискаунтером №1 на других наиболее привлекательных международных рынках, - пишет эксперт в обзоре. - Мы считаем бумаги недооцененными. Текущая оценка по мультипликаторам EV/S, EV/EBITDA и P/E значительно дешевле Alibaba, что не отражает потенциал дальнейшего структурного роста и эффективности компании по мере осуществления стратегического преобразования. Повышаем целевую цену на двенадцать месяцев до $160, потенциал роста на этом горизонте составляет 68%".

Обращает внимание аналитик "БКС МИ" и на возможные риски:

-Агрессивный ответ конкурентов, стремящихся защитить свои позиции на рынке, может как сдерживать рост продаж, так и развязать ценовые войны, что негативно для маржинальности.

-Замедление темпов восстановления внутреннего спроса в Китае.

-Адаптация бизнес-модели к турбулентности межграничной торговли в США может сдерживать рост и повлечь дополнительные расходы.

-Усиление стриминга e-commerce: тренд на переход розничных продаж от поиска продуктов потребителями к активному предложению продуктов потребителям стриминговыми сервисами, как следствие, структурное замещение бизнес-модели электронного ритейла. Это особенно актуально в свете развития искусственного интеллекта более капитализированными конкурентами (Alibaba).

