Акции X5 по-прежнему сильно недооценены к рынку - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по-прежнему сильно недооценены к российскому фондовому рынку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

"Мы ждем, что первые дивиденды за 2026 год эмитент объявит уже до конца года и повышаем прогноз по ним до 10%. Таким образом, ожидаемая дивидендная доходность на год вперед, по нашему мнению, теперь составляет 20% (ранее мы оценивали ее в 14,5%)", - пишут эксперты.

"В марте мы предложили идею на покупку акций X5. На фоне слабого рынка в целом бумаги демонстрировали боковую динамику в последние два месяца, но новость о более щедрых дивидендах за 2025 год несколько взбодрила. Однако считаем, что реакция рынка на новость выглядит недостаточной, - говорится в комментарии аналитиков. - Продолжаем считать, что акции X5 сильно недооценены к рынку - с начала года бумага упала на 18% (в основном за счет крупного январского дивидендного "гэпа", который так и остался незакрытым) против снижения индекса Мосбиржи на 3,5%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.