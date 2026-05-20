СЕГОДНЯ:
20 мая 2026 года 11:31
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Ростелекома
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком", бумаги в текущий момент фундаментально недооценены, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова. Эмитент представил стратегию развития на 2026-2030 гг. Эксперт считает обоснованной фокусировку компании на сегменте IT, развитии технологического фундамента и цифровых услуг в свете сложившихся экономических и операционных условий. Новые целевые финансовые показатели выглядят достижимыми и в целом согласуются с текущей финансовой моделью от инвестбанка, отмечает Белов. "Положительно оцениваем намерение увеличить дивидендные выплаты, но отмечаем при этом их довольно умеренный уровень в прошлом году по сравнению с предыдущими периодами. На наш взгляд, новая стратегия подтверждает мнение о том, что "Ростелеком" является скорее "историей стоимости", а не "роста" (что в целом естественно с учетом уже существующего масштаба бизнеса и рыночных позиций компании), а вложения в его акции относятся к защитным, - пишет аналитик. - В настоящее время считаем обыкновенные и привилегированные акции компании фундаментально недооцененными и оставляем в силе рейтинг "покупать" по ним". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
