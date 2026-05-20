Акции Газпрома и Газпром нефти будут в центре внимания инвесторов в среду - Freedom Finance Global

Акции "Газпрома" и "Газпром нефти" будут в центре внимание инвесторов в среду, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рынок будет ждать решений советов директоров компаний по дивидендам, отмечает эксперт.

По ее оценкам, финальный дивиденд "Газпром нефти" за второе полугодие 2025 года может составить 17,7-27,7 рубля на акцию с дивидендной доходностью от 3,5% до 5,3%. При этом более вероятна выплата по нижней границе диапазона, поясняет аналитик. "Акции компании на утренней сессии слабо снижаются, на основной сессии котировки могут колебаться в коридоре 516-518 рублей. Наша прогнозная цена акций "Газпром нефти" составляет 590 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", - пишет Мильчакова. За I полугодие 2025 года "Газпром нефть" выплатила дивиденды в размере 17,3 рубля на акцию.

Дивидендов за 2025 год от "Газпрома" эксперт не ожидает.

"Существенный рост котировок акций сильно недооцененного "Газпрома", по нашему мнению, возможен в среду, если из Китая придут оптимистичные новости о конкретных сроках сделки между Китаем и Россией о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". Однако, скорее всего, котировки бумаг будут сегодня колебаться в узком коридоре 121-123 рубля. Наша прогнозная цена бумаг "Газпрома" составляет 160 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", - говорится в комментарии Мильчаковой.

На основной сессии динамика индекса Мосбиржи ожидается в коридоре 2630-2680 пунктов.

Пара USD/RUB, по прогнозу аналитика, будет колебаться в диапазоне 70-71 руб./$1, а пара CNY/RUB - в коридоре 10,3-10,6 руб. за юань.

