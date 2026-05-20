.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цене акций Газпрома недостает позитивных фундаментальных драйверов - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 мая 2026 года 10:46
Цене акций Газпрома недостает позитивных фундаментальных драйверов - "Велес Капитал"
Котировкам акций ПАО "Газпром" недостает позитивных фундаментальных драйверов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Совет директоров эмитента во вторник должен был обсудить дивиденды за 2025 год. Компания за 2025 год получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,34 трлн руб. против прибыли в 1,318 трлн руб. годом ранее. Тем не менее, отмечает эксперт, ожидается, что "Газпром" в 2026 году сосредоточится на инвестиционной программе и сокращении долга, в связи с чем не будет рекомендовать дивиденды. С технической точки зрения акции эмитента в марте в рамках долгосрочного треугольника достигли максимума с августа 2025 года 139,90 руб., после чего перешли к нисходящему движению и обновили годовой минимум 116,50 руб., констатирует Кожухова В мае бумаги пытаются развить восходящую коррекцию, которая проходит в том числе в рамках реализации "бычьей" дивергенции с гистограммой MACD дневного графика. Технические сигналы, с одной стороны, указывают на уменьшение сил продавцов, но с другой, обращает внимание аналитик инвесткомпании, не говорят о силе покупателей. Акции находятся недалеко от важных краткосрочных и среднесрочных сопротивлений (район 125-130 руб.), преодолеть которые может быть сложно при отсутствии фундаментального оптимизма. Краткосрочные "бычьи" факторы для "Газпрома" могут поступить в случае новых договоренностей в Китае, дивидендного сюрприза или общего улучшения настроений на российском фондовом рынке, указывает эксперт "Велес Капитала". Она отмечает, что при оптимистичном сценарии котировки бумаг при закреплении выше 130 руб. могут стремиться к годовому пику 139,90 руб. При более нейтральном сценарии акции, вероятно, продолжат консолидацию в широком диапазоне значений и могут пытаться удержаться выше 110 руб. (район минимума 2025 года). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
20 мая 2026 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" понижает оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", но повышает целевую цену до $308 за акцию, что предполагает потенциал снижения на 26%, сообщается в материале аналитиков. Крайне позитивные прогнозы самой компании на I квартал вдохновили рынок, что привело к... читать дальше
.20 мая 2026 года 17:51
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и отзывает рекомендацию по бумаге, сообщается в комментарии аналитиков. "После IPO инвестиционная история Whoosh стала выглядеть слабее, чем ожидал рынок, - отмечают эксперты. - Компания выходила на биржу как быстрорастущий... читать дальше
.20 мая 2026 года 17:16
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ, сообщается в комментарии аналитиков. В текущую подборку вошли: "Озон", "Хэдхантер", "Т-Технологии", "Яндекс", "Татнефть", "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", "Транснефть", "РусАл", "НОВАТЭК" и "Роснефть". "В апреле - первой половине мая индекс Мосбиржи... читать дальше
.20 мая 2026 года 16:37
Потенциал роста акций Apple Inc. почти отсутствует, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игоря Додонова. Рейтинг акций установлен на уровне "держать" с целевой ценой $304,1 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на... читать дальше
.20 мая 2026 года 16:03
"Финам" прекращает аналитическое освещение ПАО "Магнит", сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, акции эмитента в настоящий момент больше походят на спекулятивный актив, а не полноценную инвестиционную идею для долгосрочного фундаментального покрытия. Компания значительно... читать дальше
.20 мая 2026 года 15:33
Текущий курс рубля является временной ситуацией, национальная валюта обладает потенциалом постепенного ослабления примерно до 85 руб./$1 к концу 2026 года, считают аналитики "СберИнвестиций". Таких сильных уровней рубля не было почти три года, констатируют эксперты. Почему так происходит? Дорогая... читать дальше
.20 мая 2026 года 15:02
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в сложившихся условиях выглядят наиболее интересным вложением в секторе розничной торговли на рынке акций РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Наблюдательный совет эмитента вынес на рассмотрение ГОСА рекомендацию по выплате дивидендов в... читать дальше
.20 мая 2026 года 14:28
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $160 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 68% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт сохраняет "позитивный" взгляд на бумаги... читать дальше
.20 мая 2026 года 13:50
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам четырех месяцев 2026 года. Эксперты отмечают замедление темпов роста выручки... читать дальше
.20 мая 2026 года 13:24
Банк ПСБ пока сохраняет прогноз продолжения цикла снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года с неизменной скоростью, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Текущий уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким и отсутствие тенденции к снижению, вероятно, не... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.