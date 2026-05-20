Цене акций Газпрома недостает позитивных фундаментальных драйверов - "Велес Капитал"

Котировкам акций ПАО "Газпром" недостает позитивных фундаментальных драйверов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Совет директоров эмитента во вторник должен был обсудить дивиденды за 2025 год. Компания за 2025 год получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,34 трлн руб. против прибыли в 1,318 трлн руб. годом ранее. Тем не менее, отмечает эксперт, ожидается, что "Газпром" в 2026 году сосредоточится на инвестиционной программе и сокращении долга, в связи с чем не будет рекомендовать дивиденды.

С технической точки зрения акции эмитента в марте в рамках долгосрочного треугольника достигли максимума с августа 2025 года 139,90 руб., после чего перешли к нисходящему движению и обновили годовой минимум 116,50 руб., констатирует Кожухова

В мае бумаги пытаются развить восходящую коррекцию, которая проходит в том числе в рамках реализации "бычьей" дивергенции с гистограммой MACD дневного графика.

Технические сигналы, с одной стороны, указывают на уменьшение сил продавцов, но с другой, обращает внимание аналитик инвесткомпании, не говорят о силе покупателей.

Акции находятся недалеко от важных краткосрочных и среднесрочных сопротивлений (район 125-130 руб.), преодолеть которые может быть сложно при отсутствии фундаментального оптимизма.

Краткосрочные "бычьи" факторы для "Газпрома" могут поступить в случае новых договоренностей в Китае, дивидендного сюрприза или общего улучшения настроений на российском фондовом рынке, указывает эксперт "Велес Капитала".

Она отмечает, что при оптимистичном сценарии котировки бумаг при закреплении выше 130 руб. могут стремиться к годовому пику 139,90 руб. При более нейтральном сценарии акции, вероятно, продолжат консолидацию в широком диапазоне значений и могут пытаться удержаться выше 110 руб. (район минимума 2025 года).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.