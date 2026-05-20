Рубль может продолжить укрепление в ближайшие дни - ПСБ

Рубль может продолжить укрепление по отношению к основным мировым валютам в ближайшие торговые дни, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В ближайшие сессии рубль может продолжить тенденцию на укрепление за счет дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшие сессии начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 мая. Это усилит навес предложения на рынке, способствуя дальнейшему снижению основных мировых валют, - пишет эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем движения китайской валюты в ближайшие дни в диапазоне 10-10,5 руб. за юань с рисками тестирования его нижней границы".

