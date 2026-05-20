Текущее укрепление рубля еще не окончено - "Алор Брокер"

Текущее укрепление рубля к доллару и юаню еще не окончено, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"Рост рубля во вторник резко ускорился. Впереди у пар доллар/рубль и юань/рубль "круглые" отметки, которые с большой вероятностью не только могут быть достигнуты, но и пробиты. Юань вчера закрылся на минимуме торговой сессии, что обычно сулит продолжение движения, говоря о том, что не все желающие продать его сделали это", - пишет эксперт.

Техническая перепроданность иностранных валют очень сильная, но сейчас рынком правят не спекулянты, которые смотрят на технику, а реальные продавцы и покупатели долларов и юаней, указывает Зацепин. Причем, отмечает он, первые выглядят явно сильнее.

По-прежнему главным драйвером роста рубля является приток валюты, увеличившийся от взлета цен на углеводороды.

Поэтому, говорится в обзоре аналитика инвесткомпании, пока короткие позиции по основным валютным парам стоит продолжать держать. Скорее всего, до начала лета, когда экспортеры могут начать зажимать выручку в расчете на то, что Минфин увеличит покупки юаней в рамках бюджетного правила и тем самым создаст более благоприятный для них курс.

"Таким образом, "шорты" по валюте стоит пробовать держать не до достижения какой-то конкретной цифровой цели, а по календарю - до 1-3 июня. Но это не отменяет использование плавающий "стопов", - пишет аналитик.

