"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной ценой 3500 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в материале аналитиков Николая Ковалева и Антона Соловкина.

Совет директоров X5 рекомендовал выплату дивидендов за 2025 год. в размере 245 руб./акц. (полугодовая доходность 10%), что заметно превысило наши ожидания (175 руб./акц.). Собрание акционеров пройдет 26 июня, а дата закрытия реестра для получения дивидендов - 7 июля.

"Стабильные дивиденды являются для компании одним из приоритетных каналов распределения капитала, и повышаем наш прогноз следующих дивидендов также до 245 руб. (ожидаем рекомендацию по ним до конца 2026г) при выполнении цели по долговой нагрузке на конец года (1,3х в терминах чистый долг/EBITDA)", - отмечают эксперты.

По их оценке, Х5 предлагает самую привлекательную дивидендную доходность на рынке (20%), которая сильно выделяет акцию на фоне сектора - "Магнит" и "Лента" пока без дивидендов.

"Тем не менее, Х5 торгуется с дисконтом 15% к "Магниту", а общая доходность акций при нашей прогнозной цене 3500 руб. составляет 66%", - указывают Ковалев и Соловкин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.