"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать" с целевой ценой CNY 37,23 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 15,3% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании.

"С пиков марта котировки снизились на 16% на фоне отчета за 1К 2026, результаты которого оказались хуже ожиданий рынка. Однако за счет увеличения доли экспорта и диверсификации продуктовой линейки в среднесрочной перспективе акции остаются привлекательными для покупки", - пишет аналитик Кристина Гудым.

В 1К 2026 выручка компании снизилась на 8,8% г/г, до 5,9 млрд юаней, а прибыль упала на 13% г/г, до 659,2 млн юаней. Снижение прибыли, по мнению эксперта, в основном объясняется обесценением ряда активов. Но за счет высокой маржинальности экспорта маржинальность валовой прибыли составила 23,6%, это на 4,7 п. п. больше, чем год назад.

Менеджмент компании ожидает, что спрос на международных рынках по-прежнему будет расти в течение 2026 года. Yutong Bus усиливает свои позиции на рынке, превращая подписку на сервисную поддержку клиентов в одно из ключевых направлений.

Yutong Bus - признанный мировой лидер в автобусной промышленности, с широкой линейкой продукции, охватывающей все ключевые сегменты рынка.

