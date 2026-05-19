Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Потенциал роста составляет порядка 34%.

Компания представила результаты за 1К2026 ниже ожиданий экспертов, что было обусловлено непродлением аренды в аэропорту Boeing Field в Сиэтле, а также более медленными, чем ожидалось, темпами роста заполняемости в остальном портфеле.

"При этом спреды по перезаключению договоров аренды оставались высокими на уровне 23%, а после окончания квартала компания ввела в эксплуатацию Opa-Locka Miami Phase II (OPF II), который продемонстрировал уверенный старт благодаря высокой заполняемости и арендным ставкам выше среднего по портфелю", - подчеркивают аналитики.

Менеджмент представил консервативный прогноз по выручке и скорректированной EBITDA, основанный на текущем операционном портфеле, что, на взгляд стратегов инвесткомпании, оставляет потенциал для дальнейшего улучшения показателей по мере роста заполняемости ключевых активов и сохранения высоких спредов при перезаключении договоров аренды.

Sky Harbour Group Corporation - американская компания, специализирующаяся на развитии инфраструктуры для частной авиации.

