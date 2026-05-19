"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3603 руб. за бумагу, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

Наблюдательный совет X5 рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию (доходность около 10%). Собрание акционеров для утверждения выплаты ожидается 26 июня, а закрытие реестра - 7 июля. Размер дивидендов оказался существенно выше 200 руб. на акцию, которые прогнозировали эксперты "Велес Капитала".

"Ближе к концу года компания, скорее всего, объявит промежуточные дивиденды, - считает Михайлин. - Ранее менеджмент X5 сообщал, что две будущие дивидендные выплаты могут быть примерно в равных объемах. Если промежуточные дивиденды будут сопоставимы с годовыми, дивидендная доходность X5 в ближайшие 12 месяцев достигнет 20%. Мы пока придерживаемся более консервативной цифры и считаем, что компания выплатит не менее 400 руб. на акцию с доходностью около 15%".

