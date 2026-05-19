ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 4220 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4220 рублей за штуку в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитиков.

Наблюдательный совет эмитента рекомендовал дивиденды в размере 245 руб. на акцию (доходность - около 10%).

"Мы продолжаем позитивно смотреть на ритейлера и считаем его сильным игроком с хорошими позициями в дискаунт-сегменте, развитым e-grocery и фокусом на операционной эффективности, что особенно важно в текущих условиях, - пишут эксперты. - При этом история X5 остается привлекательной не только как ставка на органический рост, но и дивидендная бумага: сочетание стабильного бизнеса, цифрового развития и возврата капитала акционерам делает кейс сбалансированным и интересным. В долгосрочной перспективе наш таргет - 4220 руб./акцию".

