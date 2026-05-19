Акции NextEra привлекательны для покупки на текущей коррекции - "Финам"

Акции NextEra Energy привлекательны для покупки на фоне текущей коррекции вниз их котировок, говорится в материале аналитика отдела анализа акций "Финама" Максима Абрамова.

Американские энергетические компании NextEra Energy и Dominion Energy Inc. объявили о слиянии в рамках сделки объемом порядка $67 млрд.

По условиям сделки, акционеры Dominion получат за каждую бумагу по 0,8138 акции NextEra. В результате им будет принадлежать 25,5% объединенной компании, а акционерам NextEra - 74,5%.

Рост котировок бумаг Dominion в настоящее время, скорее всего, обусловлен ожиданиями реализации сделки, а снижение цены акций NextEra связано с опасением инвесторов относительно размера премии и риска переплаты, указывает эксперт "Финама".

Абрамов отмечает, что с точки зрения форвардных P/E такая структура выглядит логичной для NextEra. Мультипликатор NEE составляет 23,7x, тогда как у Dominion - 18,2x. Поэтому при оплате сделки акциями NextEra может использовать свои более высоко оцененные бумаги как "дорогую валюту" для покупки бизнеса с более низкой оценкой по прибыли.

Для NextEra потенциальная сделка интересна прежде всего доступом к рынкам Вирджинии, Северной и Южной Каролины, где Dominion уже владеет крупными энергетическими активами, обращает внимание эксперт инвесткомпании. Эти регионы быстро наращивают потребление электроэнергии на фоне роста числа дата-центров, что делает Dominion стратегически привлекательным активом для NextEra Energy.

"По нашим оценкам, целевая цена оценивается в $87,2, ожидаемая дивидендная доходность - 2,7%. При этом мы считаем акции NextEra привлекательными для покупки на коррекции", - пишет Абрамов в обзоре.

