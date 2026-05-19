Акции NextEra привлекательны для покупки на текущей коррекции - "Финам"
19 мая 2026 года 12:25

Акции NextEra привлекательны для покупки на текущей коррекции - "Финам"

Акции NextEra Energy привлекательны для покупки на фоне текущей коррекции вниз их котировок, говорится в материале аналитика отдела анализа акций "Финама" Максима Абрамова.

Американские энергетические компании NextEra Energy и Dominion Energy Inc. объявили о слиянии в рамках сделки объемом порядка $67 млрд.

По условиям сделки, акционеры Dominion получат за каждую бумагу по 0,8138 акции NextEra. В результате им будет принадлежать 25,5% объединенной компании, а акционерам NextEra - 74,5%.

Рост котировок бумаг Dominion в настоящее время, скорее всего, обусловлен ожиданиями реализации сделки, а снижение цены акций NextEra связано с опасением инвесторов относительно размера премии и риска переплаты, указывает эксперт "Финама".

Абрамов отмечает, что с точки зрения форвардных P/E такая структура выглядит логичной для NextEra. Мультипликатор NEE составляет 23,7x, тогда как у Dominion - 18,2x. Поэтому при оплате сделки акциями NextEra может использовать свои более высоко оцененные бумаги как "дорогую валюту" для покупки бизнеса с более низкой оценкой по прибыли.

Для NextEra потенциальная сделка интересна прежде всего доступом к рынкам Вирджинии, Северной и Южной Каролины, где Dominion уже владеет крупными энергетическими активами, обращает внимание эксперт инвесткомпании. Эти регионы быстро наращивают потребление электроэнергии на фоне роста числа дата-центров, что делает Dominion стратегически привлекательным активом для NextEra Energy.

"По нашим оценкам, целевая цена оценивается в $87,2, ожидаемая дивидендная доходность - 2,7%. При этом мы считаем акции NextEra привлекательными для покупки на коррекции", - пишет Абрамов в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Лента аналитики
19 мая 2026 года 19:04
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной ценой 3500 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в материале аналитиков Николая Ковалева и Антона Соловкина. Совет...    читать дальше
19 мая 2026 года 18:42
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 395,6 руб., что предполагает потенциал роста 3,6%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "С момента публикации нашей идеи акции компании выросли...    читать дальше
19 мая 2026 года 18:16
"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать" с целевой ценой CNY 37,23 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 15,3% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании. "С пиков марта котировки снизились на 16% на фоне отчета за 1К 2026, результаты которого оказались хуже...    читать дальше
19 мая 2026 года 17:37
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Северстали, НЛМК и ММК
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали", "НЛМК" и "ММК", полагая, что отчетность компаний за 2К26 все еще будет скромной, говорится в комментарии аналитиков брокера. "С начала 2026 года мировые цены на сталь прибавили 8-15%, достигнув максимума с конца 2024-го, -...    читать дальше
19 мая 2026 года 17:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower до $146
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower Inc. со $125 до $146, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания отчиталась лучше ожиданий, чему способствовали устойчивый спрос на солнечную энергетику в США, сильная динамика новых...    читать дальше
19 мая 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" и целевую цену $401,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "На фоне позитивной конъюнктуры в глобальной полупроводниковой отрасли, связанной прежде всего с...    читать дальше
19 мая 2026 года 15:31
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет порядка 34%. Компания представила результаты за 1К2026 ниже ожиданий экспертов, что было обусловлено...    читать дальше
19 мая 2026 года 15:01
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3603 руб. за бумагу, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Наблюдательный совет X5 рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию...    читать дальше
19 мая 2026 года 14:36
Акции Транснефти интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца - "СберИнвестиции"
Акции "Транснефти" интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца и ожидаемой доходностью 10%, сообщается в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Эксперты рекомендуют купить бумаги до объявления дивиденда, а продать - до дивидендной отсечки. Главный драйвер роста - ожидание высоких...    читать дальше
19 мая 2026 года 14:06
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций X5
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере...    читать дальше
